16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области представили археологические находки II тысячелетия до нашей эры Самарцы смогут получить более 300 услуг в новом офисе "Мои документы" Из-за утечки без холодной воды осталось более 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района В самарских автобусах будут бесплатно раздавать Wi-Fi Автобус №24 возобновит движение по ул. Молодогвардейской

Общество

В Самарской области представили археологические находки II тысячелетия до нашей эры

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области представили находки, сделанные археологами в Безенчукском районе при раскопке могильников II тыс. до н. э., сообщает ГБУК "Наследие".

Фото: ГБУК "Наследие"

Исследования проводились на двух памятниках археологии: кургане № 1 курганного могильника Безенчук VI и одиночном кургане Новокиевский II. Под насыпью кургана № 1 Безенчук VI было обнаружено 30 погребений, большинство из которых были детскими. В ходе исследования одиночного кургана Новокиевский II выявлено 17 погребений. В ходе археологических раскопок были обнаружены керамические сосуды, пастовые бусы, изделия из кости и бронзы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре пройдет День физкультурника

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1