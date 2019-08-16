В Самарской области представили археологические находки II тысячелетия до нашей эры

В Самарской области представили находки, сделанные археологами в Безенчукском районе при раскопке могильников II тыс. до н. э., сообщает ГБУК "Наследие".

Исследования проводились на двух памятниках археологии: кургане № 1 курганного могильника Безенчук VI и одиночном кургане Новокиевский II. Под насыпью кургана № 1 Безенчук VI было обнаружено 30 погребений, большинство из которых были детскими. В ходе исследования одиночного кургана Новокиевский II выявлено 17 погребений. В ходе археологических раскопок были обнаружены керамические сосуды, пастовые бусы, изделия из кости и бронзы.