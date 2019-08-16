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Футбол Спорт

Сергей Корниленко вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, "Крыльям Советов" в качестве тренера был представлен Сергей Корниленко.

Он закончил реабилитационный период в Мюнхене и вернулся в Самару. Корниленко пополнил тренерский штаб Миодрага Божовича, он включен в заявку самарской команды.

Сергей провел первую тренировку команды в новом качестве. В декабре прошлого года Корниленко получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А".

Сергей выступал за "Крылья Советов" на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.

"Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на "Самара Арене", так и на выездных играх", – отметил Сергей.

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