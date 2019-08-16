Из-за ремонтных работ в Самаре перекрыли движение в районе Комсомольской площади

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В пятницу, 16 августа, из-за проведения ремонтных работ, ограничено движение транспорта в районе Комсомольской площади между ул. Агибалова и ул. Спортивная в направлении ЦУМ Самара-Пригородный автовокзал, сообщает ООО "СамараАвтоГаз".

Фото: СамараАвтоГаз