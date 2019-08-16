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Общество

Из-за ремонтных работ в Самаре перекрыли движение в районе Комсомольской площади

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 августа, из-за проведения ремонтных работ, ограничено движение транспорта в районе Комсомольской площади между ул. Агибалова и ул. Спортивная в направлении ЦУМ Самара-Пригородный автовокзал, сообщает ООО "СамараАвтоГаз".

Фото: СамараАвтоГаз

В связи с ограничениями на данном участке изменится маршрут следования общественного транспорта.

  • объезд автобусов маршрута №№1, 22 и 67 будет осуществляться по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Вилоновская, Спортивная и далее по маршруту;
  • автобусы №№5Д,11 и 37 в направлении из города проследуют по улицам Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская, Спортивная и далее по маршруту в направлении Губернского рынка;
  • маршруты №№52 и 56 поедут по улицам Агибалова, Л.Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская и далее по маршруту в направлении Крымской площади;
  • автобус №13 будет объезжать по улицам Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская и далее по маршруту в направлении Губернского рынка;
  • автобус №50 поедет по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Вилоновская далее по маршруту в направлении ул. Батайская;
  • автобус №53 проследует по ул.Красноармейская без заезда на ж/д вокзал в направлении а/с Аврора.

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