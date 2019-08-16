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ЖКХ и благоустройство Общество

Снабжение потребителей холодной водой в Куйбышевском районе восстановлено

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, в 17:00 аварийно-восстановительные ремонтные работы на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм у дома № 196 по ул. Восстания в Куйбышевском районе были завершены и водоснабжение потребителей восстановлено полностью, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение об утечке на данном водоводе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8:30.

На время ремонтных работ было приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых дома и 221 частного дома, а также школы и детского сада.

Ремонтные работы проводились силами ООО "Водные технологии". Всего к ликвидации последствий случившегося привлекались 13 человек, которые использовали шесть единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Самарской области два человека и одна машина. Для обеспечения населения питьевой водой использовались два бойлера.

Гид потребителя

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