Житель губернии заплатил более 250 тыс. руб. за нападение его собаки на соседку

Судебные приставы Самарской области взыскали более 250 тыс. руб. в пользу жительницы Волжского района, которую покусала собака, сообщает региональное УФССП.

Жительница Волжского района на территории СНТ подверглась нападению соседской собаки, в результате чего была госпитализирована и долгое время восстанавливалась. За возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда женщина обратилась в суд, удовлетворивший ее требования. Хозяина собаки обязали выплатить пострадавшей более 250 тыс. рублей.

На основании полученного исполнительного документа в отделе судебных приставов Волжского района было возбуждено исполнительное производство. В его рамках в отношении автомобиля должника было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

"В результате мер принудительного исполнения удалось взыскать с гражданина Ю. всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — говорится в релизе.