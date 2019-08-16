"Балтика" сохранила высокий уровень выручки

Компания "Балтика" подвела итоги работы в первом полугодии. Она продолжила фокусироваться на развитии своих ключевых брендов и приоритетных сегментов, поддерживая высокий уровень маркетинговых активностей и инвестиционной деятельности. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, чистая выручка осталась на уровне прошлого года. "Балтика" сохраняет статус одного из ведущих налогоплательщиков во всех регионах своего присутствия, в том числе на территории Самарской области.

Первое полугодие 2019 года оказалось для рынка пива РФ в целом успешным. Он демонстрировал небольшой рост, темпы которого снизились только к лету из-за погоды, менее жаркой по сравнению с прошлым годом, и отсутствия таких крупных событий, как чемпионат мира по футболу. В этих условиях "Балтика" сохранила чистую выручку на уровне 2018-го и увеличила объемы продаж в самых быстрорастущих сегментах. Существенный рост, значительно опережающий средние рыночные показатели, продемонстрировал портфель крафтов и специалитетов компании.

Устойчивости позиций компании способствовали запуск новых сортов и высокий объем инвестиций в бизнес. В первом полугодии 2019 года они составили 1,7 млрд рублей. Как и ранее, компания входит в число крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. За первое полугодие компания перечислила более 26 млрд рублей в бюджеты различных уровней, 69% из них составили акцизы. В Самарской области "Балтика" представлена одной из самых крупных своих площадок, мощность которой составляет 720 млн литров в год. С начала 2019-го филиал выплатил в бюджет региона 3 млрд 294 тыс. рублей налогов. Акцизные отчисления компании составляют более 80% от всех акцизов, которые Самарская область получает от пивоваренной отрасли.

"Балтика" продолжила инвестировать в развитие рынка безалкогольного пива, неоспоримым лидером которого она является как по России в целом, так и в Самарской области. "Балтика-Самара" одной из первых запустила производство безалкогольного пива в регионе, установив для этого дополнительное оборудование в 2016 году. В первом полугодии 2019-го при поддержке марки состоялись крупные спортивные мероприятия, что отвечает ориентации компании на здоровый образ жизни. Среди них XXX Международный марафон "Белые ночи", Сестрорецкий полумарафон, ночной трейл "Белая ночь", велопробег в День города Ярославля, водный фестиваль, Сибирский международный марафон, международный марафон "Европа-Азия".

В соответствии с одной из стратегических целей устойчивого развития компании "НОЛЬ углеродного следа" компания продолжает развивать проект "Принеси пользу своему городу", направленный на реформирование системы обращения с отходами, создание условий для их раздельного сбора и переработки. По итогам полугодия компания вместе с партнерами отправила на переработку 68,4 тыс. тонн отходов, что в 3,7 раза выше аналогичного периода прошлого года. За отчетный период компания заключила контракты с девятью новыми партнерами.

В конце полугодия копания совместно с фондом "Наше будущее" провела мониторинг социальных показателей работы предпринимателей, получивших гранты в рамках программы "Действуй без границ". Проект охватил более 1400 человек с ограниченными возможностями здоровья. За время его реализации было трудоустроено 87 человек, сохранено 49 рабочих мест для инвалидов, 176 прошли обучение прикладным специальностям, а более 100 человек с ограниченными возможностями здоровья получили доступ к оборудованию, необходимому для организации самозанятости.