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В Куйбышевском районе 5,5 тыс. человек вновь остались без холодной воды Снабжение потребителей холодной водой в Куйбышевском районе восстановлено Из-за утечки без холодной воды осталось более 5,5 тысяч жителей Куйбышевского района Больше полсотни УК и ТСЖ региона не подготовили жилой фонд к зиме Прокуратура проведет проверку из-за затопленного перехода у "Самара Арены"

ЖКХ и благоустройство Общество

В Куйбышевском районе 5,5 тыс. человек вновь остались без холодной воды

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 августа, в Куйбышевском районе Самары вновь произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения, оставившая без воды 5,5 тыс. человек, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По информации чрезвычайного ведомства, утечка произошла в 10:40 в районе дома №196 по ул. Восстания. На время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых домов и 221 частного жилого дома, двух социально-значимых объектов (школа, детский сад).

Ремонтные работы проводятся силами ООО "Водные технологии". Для обеспечения населения питьевой водой будет привлечено два бойлера.

Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей — 20:00 16 августа. К ликвидации происшествия привлечены 11 человек и пять единиц техники.

Напомним, коммунальная авария в этом же месте была устранена только накануне вечером.

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