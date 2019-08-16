В Куйбышевском районе 5,5 тыс. человек вновь остались без холодной воды

В пятницу, 16 августа, в Куйбышевском районе Самары вновь произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения, оставившая без воды 5,5 тыс. человек, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По информации чрезвычайного ведомства, утечка произошла в 10:40 в районе дома №196 по ул. Восстания. На время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 44 многоквартирных жилых домов и 221 частного жилого дома, двух социально-значимых объектов (школа, детский сад).

Ремонтные работы проводятся силами ООО "Водные технологии". Для обеспечения населения питьевой водой будет привлечено два бойлера.

Планируемое время восстановления водоснабжения потребителей — 20:00 16 августа. К ликвидации происшествия привлечены 11 человек и пять единиц техники.

Напомним, коммунальная авария в этом же месте была устранена только накануне вечером.