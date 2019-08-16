В Самарской Луке почти пять часов искали пропавшего мужчину с ребенком

В пятницу, 16 июня, в 11:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе с. Терновое в Волжском районе пропал 45-летний мужчина с 13-летним ребенком. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства в поисках участвовали лесники, сотрудники местной противопожарной службы, полицейские и волонтеры.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что пропавших нашли в 16:20. Медицинская помощь им не требовалась.

Являются ли мужчина и ребенок туристами или местными жителями, а так же как они пропали, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося устанавливают.