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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска получил срок за хранение конопли

ЖИГУЛЕВСК. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевским городским судом вынесен приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств....". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок десять месяцев.

Как следует из материалов уголовного дела, сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что житель Жигулевска причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проведенной проверки полученная информация подтвердилась.

Подозреваемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Жигулевску на территории одного из гаражных массивов города. Правоохранители в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины, у которого был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет  с веществом растительного происхождения. В результате проведенного исследования установлено, что изъятым веществом является конопля общей массой 8,7 г.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину, раскаялся в содеянном и пояснил, что собрал коноплю для личного употребления, без цели сбыта.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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