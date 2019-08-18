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Прокуратура начала проверку по факту падения самолета Як-55 под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 августа, в связи с жесткой посадкой самолета Як-55 под Тольятти, при которой погиб пилот, Куйбышевской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре.

Фото: 63.mchs.gov.ru

По данным надзорного ведомства, жесткая посадка самолета произошла в 13:20 в двух километрах от с. Подстепки Ставропольского района.

В результате падения погиб пилот в возрасте 49 лет, являвшийся одновременно собственником воздушного судна.

В прокуратуре уточняют, что пилот совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в с. Подстепки.

В результате произошедшего кроме пилота более никто не пострадал. На земле пострадавших в результате падения нет.

На место происшествия выехали и. о. Куйбышевского транспортного прокурора и следственная группа.  
Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Тем временем по предварительным данным оперативных структур, после крушения самолет загорелся.
А в ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что на место происшествия выезжали 12 пожарных, которые, используя три единицы техники, ликвидировали возгорание в 13:42.

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