Минстрой отсудил у СОФЖИ 819 млн рублей

Министерство строительства Самарской области в арбитраже взыскало с подконтрольного ему регионального фонда жилья и ипотеки 819 млн руб., пишет "Самарское обозрение". Эти деньги — субсидии, которые фонд, согласно версии ведомства, а теперь и решению суда, потратил не по целевому назначению.

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) существует с 2000 года. Долгое время организация занималась ипотечным кредитованием. В 2013 г. из фонда стали делать регионального оператора жилищной политики. Возглавил СОФЖИ для этой модернизации Реналь Мязитов. В итоге за пару лет СОФЖИ нагрузили земельными участками, часть из которых он должен был застраивать сам, а часть готовить и впоследствии передавать инвесторам для освоения. СОФЖИ стал оператором ряда амбициозных инициатив, таких как проект обновления исторического центра Самары "5 кварталов", "Реновация стрелки рек Волги и Самары". Также фонд занимался возведением жилья эконом-класса, строил дома для обманутых дольщиков, многоквартирное арендное жилье, выступал оператором инвестпроектов. Однако справиться с задачами структура не сумела.

В 2016 г. в регионе сменился министр строительства. Затем руководитель фонда Реналь Мязитов оказался фигурантом сразу нескольких коррупционных скандалов и уволился. Ему предъявили обвинение по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями. Все эпизоды с суммой ущерба в 339 млн руб. возбуждены по итогам ревизий, инициированных областным правительством. Также Мязитову предъявлены обвинения по статье "Мошенничество в особо крупном размере". С середины октября 2018 г. он находится под арестом.

Как пишет "СО", в последние годы финансовое положение СОФЖИ планомерно ухудшалось и, судя по всему, на фоне проблем фонда, правительство региона начало искать пути вывода из него активов. 13 ноября 2018 г. областной арбитражный суд принял к производству иск от регионального минстроя. В своем иске ведомство Евгения Чудаева потребовало взыскать с СОФЖИ 819,3 млн руб. неосновательного обогащения. "По результатам внеплановой проверки министерством управления финансами Самарской области составлен акт проверки от 20 марта 2018 г. и 28 апреля вынесено предписание о необходимости принятия мер к возврату денежных средств, предоставленных СОФЖИ. Судебный спор инициирован по результатам проверки", — комментировал тяжбу для "СО" министр строительства Евгений Чудаев в феврале.

Пару недель назад процесс завершился. 29 июля суд удовлетворил требование минстроя, взыскав с фонда денежные средства по возврату субсидии в размере 819 млн руб., а также госпошлину в 200 тысяч.

По информации издания, в ходе процесса вскрылось, что фонду для реализации госпрограммы "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 г. предоставлялись субсидии за счет средств областного бюджета. Они должны были пойти на переселение граждан из ветхого и (или) непригодного для проживания жилищного фонда, а также на реализацию мероприятий по подготовке земельных участков, предоставленных для жилищного строительства. На расселение СОФЖИ выделили деньги, заключив за несколько лет несколько договоров — на 500 млн, 104 млн, 30 млн и еще 50 млн рублей. На подготовку участков СОФЖИ выделили в 2013 г. 2 млн рублей.

С 21 ноября 2017 г. по 28 апреля 2018 г. министерство управления финансами Самарской области провело внеплановую проверку использования средств бюджета, предоставленных СОФЖИ за период с начала 2013-го по конец 2017 года. Как следует из материалов дела, в ходе этой проверки выяснилось, что СОФЖИ нарушил условия предоставления субсидий. Так, часть субсидии в размере 291,7 млн руб. неправомерно использована СОФЖИ на переселение граждан, которое осуществлялось в рамках муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2012–2017 гг., а не по областной программе "Развитие жилищного строительства", на которую выделялась.

Еще 133,7 млн руб. "использованы СОФЖИ на цели, не соответствующие целям их предоставления (расселение незаселенной "комнаты коменданта", выкуп нежилого помещения (гараж), переселение граждан из помещений, не являющихся ветхими или непригодными для проживания)". А 2,2 млн руб. в 2013 г. и 12,8 млн руб. в 2014-м израсходованы на объекты, не предусмотренные договором о предоставлении субсидии, или в период, когда они еще не были предусмотрены дополнительными соглашениями. Часть субсидии в размере 127,4 млн руб. израсходована СОФЖИ в 2013 г. на покупку валюты или иные направления, не предусмотренные договором. И наконец, проверяющие указали на безрезультатное использование СОФЖИ субсидии, предоставленной в 2013–2017 гг. в размере 1,1 млн руб., т. к. расселение граждан и работы по подготовке площадок не были завершены.

Согласно тексту решения, после проверки минстрой потребовал от СОФЖИ вернуть субсидии. В ответ на указанное требование фонд 20 июня 2018 г. сообщил ведомству о невозможности его исполнения, после чего минстрой и обратился в суд. Это, по сути дела говорит об отсутствии у СОФЖИ средств, необходимых для расчетов с ведомством.

Эксперты отмечают, что весь судебный процесс о возврате субсидий может быть направлен на то, чтобы забрать у фонда его основные активы — земли и объекты недвижимости, среди которых участки в Самаре, Тольятти и районах области. "Если решение вступит в законную силу, будет возбуждено исполнительное производство, в первую очередь в рамках которого приставы вправе реализовывать участки фонда с торгов для получения денег и передачи их взыскателю. Либо последует банкротство, и в рамках него будут продаваться участки с торгов. Для минимизации затрат правильнее начать исполнительное производство, где возможно только двое торгов — первоначальные и повторные. После повторных торгов имущество может быть предложено взыскателю в счет погашения долга. А в деле о банкротстве, если повторные торги не состоялись, активы продаются путем публичного предложения, где стоимость может снизиться до минимума. Также фонд может договориться с минстроем и сам в качестве оплаты долга передать ему участки", — говорит адвокат Павел Ламбров.

В СОФЖИ и министерстве строительства Самарской области на запросы "СО" по теме на момент сдачи номера ответить не успели.

Минстрой — не единственная властная структура, имеющая финансовые претензии к СОФЖИ. В числе организаций, которые в суде требуют от фонда вернуть деньги или земли, — департамент градостроительства Самары, администрации Волжского района и п. г. т. Петра-Дубрава.

Департамент требует взыскать с фонда 39,6 млн руб. неосновательного обогащения. 6 августа заседание в очередной раз отложили, следующее состоится 19 сентября.

Другое разбирательство между СОФЖИ и чиновниками стартовало недавно. 24 июня арбитраж принял к производству иск к фонду сразу от трех ведомств — минстроя, администрации городского поселения Петра-Дубрава Волжского района Самарской области и администрации самого Волжского района. В иске требуют расторгнуть сделку, обязать СОФЖИ возвратить земельные участки и погасить запись о государственной регистрации права собственности СОФЖИ в Едином государственном реестре недвижимости. Ближайшее заседание по данному делу состоится 30 августа 2019 года.

Как пояснили "СО" в администрации Волжского района, речь идет о двух участках (площадью 1526 кв. м и 1411 кв. м) в юго-восточной части п. г. т. Петра-Дубрава. Эти площадки СОФЖИ получил в 2015 г. на торгах за право удовлетворить 14 обманутых дольщиков. Строительством ЖК "Земляничный" первоначально занималось ООО "Труд-1", основным владельцем которого был Роман Петренко. Компания находится в стадии банкротства с 2015 года. ЖК находится в 20 км от Самары. Проект предусматривал строительство девяти пятиэтажных кирпичных домов и комплексное благоустройство прилегающей территории.

Но фонд достроить дома также не смог, и иных жилых помещений дольщикам, судя по всему, не предоставил, поэтому земли его попросили вернуть. "СОФЖИ не выполняются условия передачи земельных участков, установленные конкурсом, и на текущий момент права требования обманутых дольщиков фондом не удовлетворены. Очевидно, и не будут удовлетворены", — сообщила "СО" заместитель главы Волжского района Самарской области Наталья Шулепова.

Эксперты отмечают, что взыскать площадки у СОФЖИ за неудовлетворение прав дольщиков у чиновников может и не получиться. Виной тому — отсутствие такого пункта в договоре о передаче ему земли. В 2015 году таких нюансов в договорах не было, что позволило впоследствии недобросовестным застройщикам, как, например, ООО "Солнечная долина", оставить себе земли, полученные за удовлетворение прав дольщиков, так ничего для них и не сделав.