По факту смерти журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело

По факту смерти тольяттинского журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"), сообщил источник в правоохранительных органах. Решение было принято в пятницу, 16 августа.

Основанием для возбуждения дела стало то обстоятельство, что перед смертью Куракин высказывал опасения за свою жизнь.

По неофициальной информации, он был автором телеграм-канала "КомитетЪ", публиковавшего острые материалы, в которых фигурировали представители бизнеса, властей и правоохранительных органов.



Напомним, 35-летний журналист погиб 17 июля. Журналист не оставил предсмертной записки, но за день до того на своей странице в соцсети он опубликовал запись: "Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы".

Михаил Куракин в последнее время руководил тольяттинским агентством информационно-политических технологий "Горизонт" и продолжал сотрудничать с некоторыми самарскими СМИ как автор.