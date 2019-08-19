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Преступления Происшествия

По факту смерти журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту смерти тольяттинского журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"), сообщил источник в правоохранительных органах. Решение было принято в пятницу, 16 августа.

Основанием для возбуждения дела стало то обстоятельство, что перед смертью Куракин высказывал опасения за свою жизнь.

По неофициальной информации, он был автором телеграм-канала "КомитетЪ", публиковавшего острые материалы, в которых фигурировали представители бизнеса, властей и правоохранительных органов.

Напомним, 35-летний журналист погиб 17 июля. Журналист не оставил предсмертной записки, но за день до того на своей странице в соцсети он опубликовал запись: "Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы".

Михаил Куракин в последнее время руководил тольяттинским агентством информационно-политических технологий "Горизонт" и продолжал сотрудничать с некоторыми самарскими СМИ как автор. 

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