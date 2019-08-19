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Преступления Происшествия

Следствие готовится предъявить обвинение сотрудникам МЧС, задержанным за взятку

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти 19 августа изменил меру пресечения подозреваемому в коррупционном преступлении экс-сотруднику МЧС Сергею Жирову. Из СИЗО его в итоге отпустили под домашний арест.

Напомним, 14 января сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали трех сотрудников МЧС: начальника ОНД МЧС по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Нечипорука и двух его заместителей - Сергея Жирова и Владимира Степанова.

По версии следствия, взятку 15 тыс. руб. передавали через нескольких посредников представители ООО КФ "Сласти" за то, чтобы их не беспокоили проверками.

На сегодняшнем заседании в суде было озвучено: силовики считают, что с 2017 по 2019 г. сотрудники МЧС получили в общей сложности 210 тыс. рублей. Именно потому их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору"). В итоге  следователь просила продлить арест Жирову: силовики изучают детализацию разговоров всех фигурантов дела и собираются предъявить им обвинение.

Адвокат Жирова Вячеслав Земчихин в суде отметил, что очередное продление срока следствия обусловлено волокитой, а само дело особой сложности не представляет, а потому его клиент не должен находиться в СИЗО - достаточно будет и домашнего ареста.

Суд решил, что раз основные следственные действия уже выполнены, то, действительно, нет смысла держать Жирова в СИЗО, поэтому отпустил его под домашний арест до 19 сентября.

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