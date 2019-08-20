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ЖКХ и благоустройство Общество

Завершить подготовку к зиме в Самаре планируют до 15 сентября

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Основные мероприятия по подготовке Самары к зиме должны завершить к 15 сентября. Об этом мэру города Елене Лапушкиной доложили в понедельник, 19 августа, в ходе рабочего совещания, пишет "Самарская газета". К этому сроку потребители, то есть многоквартирные дома и различные учреждения, должны быть полностью готовы к подаче тепла. В прошлом году отопительный сезон начался 1 октября. 

По словам первого заместителя мэра Владимира Василенко, на  этот сезон запланировали переложить 7,5 тыс. м теплосетей, работы выполнены более чем на 70%. Крупнейшие объекты — трассы, которые проходят по улицам Ташкентской и Стара-Загоре. Елена Лапушкина подчеркнула, что все работы на участках, расположенных в непосредственной близости от учреждений образования, надо завершить до 1 сентября.

Городские котельные готовы к зиме на 72%, жилищный фонд — на 71,9%. Вице-мэр сообщил, что отставание от графика есть в Железнодорожном, Куйбышевском и Самарском районах. Как сказал Владимир Василенко, общий процент подготовки в основном снижен из-за того, что недостаточно активно работают пять УК, входящих в состав холдинговой компании "ДомКом Инвест". Наиболее известная из них — ООО "Жилищная коммунальная система".

Объекты социальной сферы готовы на 81,7%. Из 700 объектов спорта, образования и культуры, расположенных в Самаре, закончили работы в 572.

Паспорт готовности города выдает Управление Ростехнадзора по Самарской области. Провести окончательную проверку оно должно не позднее 15 ноября.

Готовность жилищного фонда к отопительному сезону (по состоянию на 19 августа)

  • Железнодорожный район — 66,9%;
  • Кировский — 74,6%;
  • Красноглинский — 80,6%;
  • Куйбышевский — 59,9%;
  • Ленинский — 76,9%;
  • Октябрьский — 75,6%;
  • Промышленный — 76,5%;
  • Самарский — 60,1%;
  • Советский — 76,1%.

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