Александр Соболев: "Никуда пока не собираюсь. Меня все устраивает в "Крыльях"

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев опроверг появившуюся в СМИ информацию о своем возможном скором уходе из самарского клуба, сообщает sports.ru.

"Думаю, что не уйду. Никуда пока не собираюсь. Меня все устраивает в "Крыльях", — заявил изданию футболист.

Он также отметил, что никак не воспринял информацию о присутствии на матче с "Ростовом" скаутов из турецкого "Галатасарая", которые наблюдали за ним. А статьи о его возможном переходе в ЦСКА назвал слухами. "Никаких предложений не было", — пояснил спортсмен.

После шести туров нападающий с пятью голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.