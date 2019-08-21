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Общество

В Курумоче у пассажиров изъяты яблоки и нектарины с вредителями

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области в аэропорту "Курумоч" на пункте пропуска в багаже авиапассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, были обнаружены фрукты — свежие нектарины, в которых находились карантинные вредители.

Фото: https://pixabay.com

В ходе экспертизы этой партии нектаринов, проведенной специалистами отдела карантина растений, оценки качества зерна и семенного материала Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, были обнаружены имаго калифорнийской щитовки и личинка восточной плодожорки.

Кроме того, в аэропорту "Курумоч" в багаже пассажира, прилетевшего из Республики Таджикистан, в партии свежих яблок было также обнаружено имаго карантинного вредителя — калифорнийской щитовки.

Яблоки и нектарины были изъяты и уничтожены, для того, чтобы не допустить попадания опасных вредителей на территорию Самарской области.

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