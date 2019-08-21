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Здравоохранение Общество

Больного онкологией ребенка из Самарской области будут лечить на деньги Жанны Фриске

МОСКВА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ребенок из Самарской области, страдающий онкологическим заболеванием, пройдет лечение за счет средств, взысканных с наследников Жанны Фриске, сообщает tass.ru со ссылкой на представителя благотворительной организации "Русфонд".

"Деньги, пришедшие на счет Русфонда в уплату долга по делу Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти детей со злокачественными опухолями", — сказал собеседник агентства.

Кроме ребенка из Самарской области средства получат дети от трех до 14 лет, проживающие в Сочи, Чувашии и Санкт-Петербурге. Общая сумма составляет 13,65 млн рублей.

В "Русфонде" пояснили, что сумма на лечение — это остаток долга наследников Фриске. Деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 г.: наследники певицы были обязаны вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению.

В начале августа "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн руб., собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.

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