Больного онкологией ребенка из Самарской области будут лечить на деньги Жанны Фриске

Ребенок из Самарской области, страдающий онкологическим заболеванием, пройдет лечение за счет средств, взысканных с наследников Жанны Фриске, сообщает tass.ru со ссылкой на представителя благотворительной организации "Русфонд".

"Деньги, пришедшие на счет Русфонда в уплату долга по делу Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти детей со злокачественными опухолями", — сказал собеседник агентства.

Кроме ребенка из Самарской области средства получат дети от трех до 14 лет, проживающие в Сочи, Чувашии и Санкт-Петербурге. Общая сумма составляет 13,65 млн рублей.

В "Русфонде" пояснили, что сумма на лечение — это остаток долга наследников Фриске. Деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 г.: наследники певицы были обязаны вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению.

В начале августа "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн руб., собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.