На самарской набережной снесли незаконный торговый павильон

Судебные приставы Самары демонтировали павильон на незаконно занятом участке набережной реки Волга, сообщает УФССП по Самарской области.

Объект располагался между спусками улиц Некрасовской и Льва Толстого и занимал площадь в 33,7 кв. метра. Суд обязал должника-организацию демонтировать павильон за свой счет и привести участок в пригодное для использования состояние.

Однако должник решение суда не исполнил и судебные приставы привлекли подрядную организацию для демонтажа незаконного строения. Все расходы по исполнительным производствам взыщут с должника. За неисполнение решения суда в срок организации придется оплатить исполнительский сбор на общую сумму 100 тыс. рублей.