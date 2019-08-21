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Общество

На самарской набережной снесли незаконный торговый павильон

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Самары демонтировали павильон на незаконно занятом участке набережной реки Волга, сообщает УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

Объект располагался между спусками улиц Некрасовской и Льва Толстого и занимал площадь в 33,7 кв. метра. Суд обязал должника-организацию демонтировать павильон за свой счет и привести участок в пригодное для использования состояние.

Однако должник решение суда не исполнил и судебные приставы привлекли подрядную организацию для демонтажа незаконного строения. Все расходы по исполнительным производствам взыщут с должника. За  неисполнение решения суда в срок организации придется оплатить исполнительский сбор на общую сумму 100 тыс. рублей.

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