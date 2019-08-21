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Театр Культура

Театр-студия "Грань" готовит премьеру "Дракона" Шварца

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 49-м сезоне театр-студия "Грань" готовит несколько премьер.

Помимо уже объявленного спектакля "Рождество: начало пути", на первую половину сезона планируется премьера по пьесе современного финского драматурга Сиркку Пелтола "В сапоге у бабки играл фокстрот".

Над историей о семейных отношениях работает Денис Бокурадзе, сценографом спектакля будет лауреат "Золотой Маски" в номинации "Работа художника в театре кукол" Виктор Никоненко, художником по костюмам — Илария Никоненко. Премьера запланирована на декабрь, рассказали Волга Ньюс в театре "Грань".

После Нового года в "Грани" выйдет премьера по пьесе Шварца "Дракон". Новый спектакль поставит режиссер Виктор Трегубов, известный зрителям по спектаклю "Манкурт".

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