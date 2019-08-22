16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывший игрок "Крыльев Советов" Мохаммед Рабиу перешел в "Пари" Артем Тимофеев не будет играть в матче со "Спартаком" Александр Соболев: "Никуда пока не собираюсь. Меня все устраивает в "Крыльях" "Крылья" обыграли "Урал" в Екатеринбурге - 3:1 "Спорт-Инжиниринг" объяснил выделение 5,8 млрд руб. на "Самара Арену"

Футбол Спорт

Бывший игрок "Крыльев Советов" Мохаммед Рабиу перешел в "Пари"

ПАРИЖ. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший полузащитник ФК "Крылья Советов" Мохаммед Рабиу стал игроком "Пари", сообщает gazeta.ru со ссылкой на официальный сайт французского клуба.

Контракт с ганским хавбеком рассчитан на один год. Выступать Рабиу в "Пари" будет под номером 13.

Напомним, 29-летний футболист известен российским любителям футбола по выступлениям за "Кубань" и "Анжи". Также Мохаммед играл за французский "Эвиан". С 2011 по 2015 г. Рабиу был игроком сборной Ганы, в составе которой участвовал в чемпионате мира по футболу в 2014 году.

В "Крылья Советов" полузащитник пришел в феврале текущего года. В российском чемпионате он сыграл 11 игр, в которых голами не отметился. Из самарской команды игрок ушел в это летнее трансферное окно свободным агентом. При этом в клубе сообщили, что не стали продлевать соглашение с игроком из-за его проблем со здоровьем.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1