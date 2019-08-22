Бывший игрок "Крыльев Советов" Мохаммед Рабиу перешел в "Пари"

Бывший полузащитник ФК "Крылья Советов" Мохаммед Рабиу стал игроком "Пари", сообщает gazeta.ru со ссылкой на официальный сайт французского клуба.

Контракт с ганским хавбеком рассчитан на один год. Выступать Рабиу в "Пари" будет под номером 13.

Напомним, 29-летний футболист известен российским любителям футбола по выступлениям за "Кубань" и "Анжи". Также Мохаммед играл за французский "Эвиан". С 2011 по 2015 г. Рабиу был игроком сборной Ганы, в составе которой участвовал в чемпионате мира по футболу в 2014 году.

В "Крылья Советов" полузащитник пришел в феврале текущего года. В российском чемпионате он сыграл 11 игр, в которых голами не отметился. Из самарской команды игрок ушел в это летнее трансферное окно свободным агентом. При этом в клубе сообщили, что не стали продлевать соглашение с игроком из-за его проблем со здоровьем.