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Общество

Александр Хинштейн предложил построить в Самаре планетарий

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в своем Twitter сообщил, что по инициативе лидера фракции партии "Единая Россия" в думе Сергея Неверова создан правительственный оргкомитет по подготовке празднования 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. В этого организационного комитета вошла Самарская область.

"Предлагаем под эгидой торжеств построить наконец в Самаре планетарий. Самарцы, как вам идея", — пишет Александр Хинштейн.

Напомним, о строительстве в Самаре городского планетария говорят уже довольно давно. В 2016 г. с идеей создания его около музея "Самара Космическая" выходили жители города. Однако до реализации этих планов пока так и не дошло.

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