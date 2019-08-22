Самарцы масштабно отметили День российского флага

В Самаре 22 августа День российского флага отпраздновали во всех районах города.

Например, в Куйбышевском районе сотрудники МЦ "Диалог" устроили детский праздник с конкурсами и перетягиванием каната.

В Самарском районе вручили паспорта юным гражданам России. С этим событием подростков и их родителей поздравил глава района Роман Радюков.

Кроме того, жители и гости города получили ленточки триколора. Волонтеры Самарского Дома Молодежи раздавали их на площади Героев 21-й Армии, на улицах Ленинградской и Куйбышева, возле Ладьи, на Полевом спуске, на площади Славы, у бассейна ЦСК ВВС, на Красноармейском спуске, а также на третьей очереди набережной.

Кульминацией праздника стал флешмоб: горожане развернули российский триколор от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. Этот флаг весит более 450 кг, его длина 1012 м, а площадь — 4500 кв. метров. Самый длинный флаг станет экспонатом музея имени Алабина.

Закончился праздник уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра.