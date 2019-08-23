Друг погибшего журналиста бежал из страны

Имя 24-летнего самарца Александра Перечесова стало известным после гибели его товарища, журналиста Михаила Куракина. Тело журналиста нашли рядом с домом 17 июля. Накануне смерти Михаил Куракин написал на своей страничке в Facebook, что у него серьезные проблемы. А после его смерти в блогах стала распространяться информация, о том, что Михаил якобы вел телеграм-канал "КомитетЪ" вместе с товарищем Александром Перечесовым. Последний согласился поговорить об этой ситуации и своем исчезновении из страны.

Найти 24-летнего Александра Перечесова оказалось несложно: вчера он завел телеграм-канал "Перечесов", указал свою почту для связи, ответил на письма и согласился поговорить по мессенджеру WhatsApp. Со слов Александра, сейчас он находится на Украине. В России у него остался бизнес в транспортной сфере — в Алтайском крае.

"Мы познакомились когда-то с журналистом Михаилом Куракиным в Твиттере. Общались, приятельствовали. Михаил меня много с кем познакомил. В день смерти он мне звонил. Говорил, что у него проблемы. Но какие конкретно — он не сказал", — вспоминает Александр Перечесов.

Имена Михаила Куракина и Александра Перечесова связывали с ведением телеграм-канала "КомитетЪ" еще до смерти первого и исчезновения последнего.

По факту смерти журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело По факту смерти тольяттинского журналиста Михаила Куракина возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"), сообщил источник в правоохранительных органах. Решение было принято в пятницу, 16 августа.

"Некоторое время назад меня в первый раз вызвали на допрос по уголовному делу в управление Следственного комитета по Самарской области. Меня хотели допросить по делу, возбужденному по статье 294 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Меня начали обвинять в ведении канала "КомитетЪ", который выдавал компромат на силовиков. А конкретно — в разглашении информации по уголовному делу о взятке начальника ОП № 7 Ивана Нещадимова", — рассказал Александр Перечесов.

Напомним, телеграм-канал "КомитетЪ" сообщал, якобы деньги Ивану Нещадимову подбросили сотрудники ФСБ, указав, что уголовное дело о взятке — месть.

"Таким образом, вышеуказанные сотрудники, мстят старшему брату — Нещадимову Вадиму Александровичу, полковнику полиции, начальнику центра по борьбе с экстремизмом (до этого занимал должность начальника УУР ГУ МВД России по Самарской области), отказавшемуся участвовать в фальсификации уголовного дела Солдатова А.В.", — писал канал.

"Я этот канал не вёл, — говорит Александр Перечесов. — И Михаил Куракин его не вёл с вероятностью в 99 процентов. Но тяжело было выдержать прессинг со стороны силовиков, которые почему-то посчитали, что за каналом стоим мы. Я в мае уехал в Краснодарский край. А в минувшее воскресенье, 18 августа, я уехал в Украину. Таким образом я заодно и проверил — объявляли ли меня в федеральный розыск. Выяснилось, что нет — я спокойно пересек границу".

При разговоре о "прессинге" Александр называет имя начальника второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области Александра Супруна.

"Сначала меня хотели допросить по делу канала "КомитетЪ", теперь возбудили уголовное дело "Доведение до самоубийства" из-за смерти Михаила Куракина, и я уверен — на допросы бы снова вызывали меня, — сообщает Александр Перечесов. - Что же касается канала "КомитетЪ"… Во-первых, какой бы скандальный канал не появился в Самаре, меня связывали с ним. Во-вторых, к "Комитету" явно был причастен кто-то из силовых структур — там выдавалось много закрытой информации. А в-третьих… Надо искать, кому это было выгодно".

Портал "Волга Ньюс" направлял запрос в региональное управление СК с вопросами является ли Перечесов подозреваемым, находится ли он в розыске и есть ли у следствия основания считать его причастным к гибели Куракина. В ведомстве заявили, что эту ситуации не комментируют.