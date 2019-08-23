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Спасатели снимали с крыши высотки нетрезвых девочек-подростков

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские спасатели эвакуировали с крыши высотки двух девочек-подростков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как рассказал директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев, вызов отрабатывался в девятом часу вечера 16 августа по адресу ул. 40 лет Победы д.78. Звонок поступил от очевидцев.

По предварительным данным, девочки 13 и 16 лет проникли на кровлю по пожарной лестнице с торца дома. Прибыв на место, спасатели предоставили доступ на крышу здания сотрудникам полиции и врачам скорой помощи. Далее, по лестнице пришлось подниматься на надстройку над шахтой лифта, высотой около 3 м. Подростков эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения - они не могли самостоятельно передвигаться.

"Пострадавшие были переданы медикам. По предварительным данным, компания поначалу была из трех человек. Но самая старшая девушка, увидев внизу экипажи спецслужб, сумела самостоятельно покинуть крышу, оставив своих подруг", — сообщил Дербенев.

Напомним, 20 августа тольяттинским спасателям пришлось эвакуировать 17-летнего подростка с крыши недостроя на ул. Баныкина - парень сломал ногу.

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