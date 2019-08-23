В Самаре начался суд по делу замначальника отдела полиции №7 Ивана Нещадимова

В четверг, 22 августа, в суде Самарского района региональной столицы состоялось первое заседание по уголовному делу замначальника отдела полиции №7 Ивана Нещадимова. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: "Получение взятки" и "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

"По версии следствия, Нещадимов в Самаре встретился с ранее знакомым ему Маратом Багдасаровым. Багдасаров сообщил Нещадимову, что он представляет ООО "ССС", осуществляющее предпринимательскую деятельность по реализации и отгрузке песка на территории Куйбышевского района, и предложил рассмотреть вопрос о возможности прекращения проверки в отношении общества. У Нещадимова возник умысел на получение взятки в силу своего должностного положения за попустительство по службе в пользу взяткодателя", - сообщила в суде гособвинитель.

Дальше, по версии следствия, Нещадимов с Багдасаровым обсудили конкретный случай, по которому требовалось "прикрытие" - вывоз песка из Самарского Заречья. А позже Багдасаров познакомил Нещадимова с директором ООО "ССС" Андреем Епишовым. Силовики утверждают: Нещадимов с Епишовым обсудили, как последний будет платить за "крышевание". А после всех договоренностей Багдасаров и Епишов написали заявление в ФСБ.

Напомним, Иван Нещадимов был задержан в августе 2018 г. сотрудниками регионального УФСБ при получении 200 тыс. рублей. Его брат Вадим Нещадимов возглавляет Центр по противодействию экстремизму областного ГУ МВД Вадима Нещадимова.

"Мой подзащитный вины не признает, мы считаем, что в деле много фальсификаций, - говорит адвокат Нещадимова Анна Давыдова. - Обвинение тоже противоречивое: с одной стороны, Нещадимов якобы должен был получать деньги за устранение проблем в незаконной деятельности компании, с другой стороны, он якобы "препятствовал законной деятельности". К тому же деньги у Нещадимова нашли не в руках, а под ногами. Он говорит, что сотрудник ФСБ хотел положить их ему в карман".

Распространение информации по делу Нещадимова ранее вызвало скандал. После публикаций в телеграм-канале "КомитетЪ" о якобы "подбрасывании" денег Нещадимову ради мести его брату было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности следователя. Авторами канала "КомитетЪ" в некоторых источниках называли журналиста Михаила Куракина и предпринимателя Александра Перечесова. Один трагически погиб, второй сбежал из страны.