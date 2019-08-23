Бродячие собаки оккупировали детскую площадку на ул. Партизанской и покусали ребенка

Стая бездомных собак оккупировала детскую площадку возле дома № 134 по ул. Партизанской и сквер около близлежащей церкви. На это одна из жительниц Самары пожаловалась в Мобильную приемную губернатора.

По словам заявительницы, животные бросаются на прохожих и уже покусали маленького ребенка. "Наши обращения в соответствующие службы не были услышаны", — посетовала она.

Департаменту городского хозяйства и экологии Самары было дано поручение отловить собак. Ведомство в свою очередь уточнило, что официальное заявление по этому поводу было направлено неравнодушной жительницей лишь накануне, в то время как срок рассмотрения заявлений составляет 30 дней.