Продавца мобильников из Тольятти обвиняют в мошенничестве со страховкой товара

В Комсомольский районный суд Тольятти отправили уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в двух кредитных мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

По версии правоохранителей, 24-летний парень работал в офисе продаж одного из операторов сотовой связи. Продавая мобильники, он без согласия клиентов включал в цену договора стоимость страховки. После чего, от имени своего друга тольяттинец заключал договор страхования на приобретенные покупателями телефоны.

Затем в течение 15 дней тольяттинец обращался в страховую компанию с просьбой расторгнуть договор и указывал в заявлении реквизиты счета знакомого, куда в итоге страховщики возвращали деньги. Эти средства обвиняемый якобы тратил на личные нужды.