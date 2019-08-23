16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд продлил арест предполагаемому посреднику в нападении на Айвара Кинжабаева В Тольятти задержали братьев, грабивших АЗС в костюме Стича В Чапаевске задержали члена этнической ОПГ, возглавляемой Лоту Гули В Тольятти задержали подозреваемую в организации финансовой пирамиды Ранее судимый сызранец залез к женщине в окно и украл ювелирные украшения

Преступления Происшествия

Продавца мобильников из Тольятти обвиняют в мошенничестве со страховкой товара

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Комсомольский районный суд Тольятти отправили уголовное дело местного жителя, которого обвиняют в двух кредитных мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.

По версии правоохранителей, 24-летний парень работал в офисе продаж одного из операторов сотовой связи. Продавая мобильники, он без согласия клиентов включал в цену договора стоимость страховки. После чего, от имени своего друга тольяттинец заключал договор страхования на приобретенные покупателями телефоны.

Затем в течение 15 дней тольяттинец обращался в страховую компанию с просьбой расторгнуть договор и указывал в заявлении реквизиты счета знакомого, куда в итоге страховщики возвращали деньги. Эти средства обвиняемый якобы тратил на личные нужды.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1