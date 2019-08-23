В центре Самары ограничат движение из-за фестиваля цветов

В центре Самары 24 августа из-за "Фестиваля цветов" ограничат движение.

Ограничение будет действовать:

— с 8:00 до 15:00 на ул. Куйбышева, от ул. Пионерской до ул. Венцека;

— с 8:00 до 23:00 на ул. Куйбышева, от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

— с 13:00 до 23:00 на ул. Максима Горького, от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.

Кроме того, с 20:00 23 августа до 23:00 24 августа будут запрещены остановка и стоянка на ул. Куйбышева, от Пионерской до Венцека и от ул. Венцека до Вилоновской.

Троллейбусы № 6 (Губернский рынок — Грозненская) и № 16 (Губернский рынок — 6-й причал) с 6:00 до 24:00 24 августа ходить не будут.

Автобусы № 3, 5Д, 11, 17, 32, 36, 34, 48к, 48Д, 53, 80, 159, 168, 172, 199, 205, 207, 226 пойдут по временной схеме с 8:00 до 15:00 24 августа.

Автобусы № 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297 временно изменят схему движения с 15:00 до 23:00 24 августа.