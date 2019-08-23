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Животноводство АПК и пищепром

"ЭкоНива" построит в Самарской области три животноводческих комплекса

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Крупнейший агрохолдинг России, который занимается растениеводством, мясным и молочным животноводством, уже работает в некоторых регионах страны. Компания планирует вложить около 12 млрд руб. в строительство животноводческих ферм в Самарской области.

Перед тем как заключить соглашение, региональное правительство, областной минсельхоз и агрохолдинга провели большую работу. Представители "ЭкоНива-АПК Холдинг" подробно ознакомились с площадками, где возможно размещение животноводческих ферм, оценили инвестиционную привлекательность региона и уровень господдержки.

Кроме того, на выбор Самарской области для вложения инвестиций повлияли и другие факторы. "Здесь удобное расположение по отношению к уже существующим комплексам в соседних регионах. И мы знаем, что в области много заводов по переработке сырого молока, а также здесь высокая покупательская способность молочных продуктов", — отметил Штефан Дюрр.

Гендиректор "ЭкоНивы" рассказал, что компания собирается построить по крайней мере три крупных животноводческих комплекса с общей численностью поголовья не менее 10 тысяч. Среди приоритетных площадок — Клявлинский район. Здесь планируют приступить к строительству уже весной 2020 года.

"Я рад, что наша совместная подготовительная работа, в том числе по обоснованию проекта, поиску площадок, привела к результату, — отметил Дмитрий Азаров. — Хочу поблагодарить вас за принятое решение. Я рассчитываю, что дальнейшая работа приведет к успешной реализации проекта".

Глава региона заверил руководителя российского агрохолдинга, что правительство региона будет сопровождать проект на всех этапах его реализации: "Проект по развитию молочного и мясного животноводства для нас крайне важен. Это направление является одним из приоритетных в сельском хозяйстве региона".

Помимо площадки в Клявлинском районе, рассматриваются еще несколько, в частности, — в Борском районе. "Нам ни в коем случае нельзя терять набранные темпы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Необходимо по каждой потенциальной площадке наметить план работ, конкретные сроки реализации проекта. Это крайне важно и для инвестора, и для жителей региона, потому что это новые рабочие места".

Штефан Дюрр поблагодарил губернатора за "конструктивный подход команды" по решению возникающих вопросов и постоянные внимание и интерес со стороны властей региона по реализации инвестиционного проекта.

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