На ул. Садовой ограничат движение до 8 сентября

В Самаре из-за ремонта теплосетей ограничат движение на ул. Садовой.
С 8:00 26 августа до 20:00 8 сентября будет ограничено движение от ул. Ярмарочной до дома № 243 по ул. Садовой.
В Самаре из-за ремонта теплосетей ограничат движение на ул. Садовой.
С 8:00 26 августа до 20:00 8 сентября будет ограничено движение от ул. Ярмарочной до дома № 243 по ул. Садовой.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.