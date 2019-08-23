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Общество

На ул. Садовой ограничат движение до 8 сентября

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из-за ремонта теплосетей ограничат движение на ул. Садовой.

Фото: администрация Самары

С 8:00 26 августа до 20:00 8 сентября будет ограничено движение от ул. Ярмарочной до дома № 243 по ул. Садовой.

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