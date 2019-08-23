Из-за легкоатлетического марафона перекроют дороги в Самаре

В воскресенье, 25 августа, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок главы города.

С 3:00 до 16:00 нельзя будет проехать по Волжскому проспекту, от ул. Маяковского до Студенческого переулка, а с 6:00 до 16:00 по участкам:

— ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

— ул. Вилоновской, от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской;

— по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до Студенческого переулка, а также от ул. Маяковского до ул. Лесной;

— ул. Лесной, от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

— по Северо-Восточной магистрали, от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой;

— по ул. Осипенко, от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной;

— по ул. Невской, от ул. Ново-Садовой до ул. Молодогвардейской;

— по ул. Молодогвардейской, от ул. Невской до ул. Вилоновской, а также от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской;

— по ул. Чапаевской, от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской;

— по ул. Куйбышева, от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

— по ул. Шостаковича, от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе;

— по ул. Фрунзе, от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Также с 18:00 24 августа до 16:00 25 августа на этих участках дорог будет запрещена остановка и стоянка.

Троллейбусы № 6 (Губернский рынок — Хлебзавод № 3) и № 16 (Губернский рынок — 6-й причал) с 3:00 до 16:00 25 августа будут отменены.

Автобусы № 11, 23, 24, 37, 46, 47, 50, 61, 92, 247, 261, 297, 295 пойдут по временным схемам с 3:00 до 16:00 25 августа.