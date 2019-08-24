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Общество

Жителей региона попросили воздержаться от посещения четырех городских пляжей

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Роспотребнадзор рекомендовал жителям Самарской области воздержаться от посещения четырех городских пляжей. По результатам исследований проб воды, нарушения выявлены в местах отдыха в Самаре и Сызрани.

Фото: google.ru

В частности, за период с 16 по 22 августа специалисты ведомства выявили несоответствие отобранных проб по микробиологическим показателям на пляже IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляже спуска ул. Советской Армии, пляже II очереди набережной, пляже Загородного парка Самары, городском пляже № 1 Сызрани.

"Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено", — успокаивают в Роспотребнадзоре.

Нарекания специалистов также вызвало качество песка на пляже I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), пляже IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляже спуска ул. Советской Армии, пляже II очереди набережной, пляже Загородного парка Самары. Он не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации  органам местного  самоуправления, а также  организации эксплуатирующей пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоема и почвы (песка) посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено")", — уточняют в ведомстве.

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