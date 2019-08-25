В Тольятти "по горячим следам" задержали похитителя клатча

В Тольятти задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в грабеже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 22 Управления МВД России по городу Тольятти обратился с заявлением молодой человек, рассказавший, что около одного из магазинов города у него похитили клатч. Ущерб пострадавший оценил в 7 тыс. рублей.

На место, указанное заявителем, прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили свидетелей произошедшего. Потерпевший рассказал правоохранителям, что в совершении грабежа подозревает своего знакомого.

Сотрудники полиции составили портрет подозреваемого. Ориентировка с его приметами была доведена до оперативных служб.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места совершения грабежа заметили подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Мужчина сознался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что это был единственный способ легкого заработка.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Имущество возвращено владельцу.