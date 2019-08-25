"Крылья Советов" проиграли "Спартаку"

В матче седьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили столичному "Спартаку" — 1:2, сообщает пресс-служба волжан. Посмотреть игру на стадион пришли 32, 2 тыс. зрителей.

Самарцы открыли счет на 42-й минуте. Максим Канунников сделал прострел в штрафную прямо на Александра Соболева, который в падении отправил мяч в сетку — 1:0.

"Спартак" отыгрался в начале второго тайма. На 54-й минуте после прострела от Тиля мяч от игрока "Крыльев" попал к Ларссону, который с нескольких метров расстрелял ворота Рыжикова.

На первой добавленной к основному времени минуте гости вырвали победу. Из-за пределов штрафной точный удар нанес Тиль — 1:2.

В итоге 1:2, "Крылья" терпят поражение от "Спартака". Следующий матч самарская команда проведет 30 августа. На "Самара Арене" подопечные Миодрага Божовича сыграют со столичным "Динамо". Начало встречи — в 21:00.