Виталий Шашков: "Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно"

ФК "Крылья Советов" не собирается продавать в текущее трансферное окно своего нападающего Александра Соболева, сообщает tass.ru со ссылкой на генерального директора клуба Виталия Шашкова.

22-летний форвард идет на первом месте в гонке бомбардиров чемпионата России с шестью мячами. Последний гол он забил в ворота "Спартака" (1:2) в матче седьмого тура в воскресенье.

"Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно", — сказал Шашков.

"Крылья Советов" проиграли "Спартаку", пропустив мяч в добавленное время. "Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили", — подчеркнул гендиректор.

В следующем туре "Крылья Советов" 30 августа примут столичное "Динамо".