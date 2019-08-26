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ТЭК Экономика и бизнес

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Поволжскую платформу профессионального обмена опытом оценили как российские, так иностранные гости. По мнению участников конференции, такой большой практический и деловой потенциал в форме экспертного диалога способствуют развитию всей отрасли в целом.

Фото: Олег Кирюшкин

Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие" прошла на Поволжской площадке в четвертый раз. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, генеральным спонсором выступила компания "Зарубежнефть".

В этом году ее бессменный организатор — институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" собрал в Самаре более 250 участников из России и из-за рубежа. За работой конференции в режиме онлайн следили 3500 человек. Второй год подряд мероприятие проходит в формате интерактивного обсуждения. Около 300 специалистов отрасли приняли активное заочное участие в работе секций с помощью мобильного приложения.

Миссия конференции — объединение всех участников процесса проектирования и строительства объектов обустройства нефтегазовых месторождений; открытие доступа к инновационным технологиям и прогрессивным методикам. Именно насыщенная программа и организация конференции привлекают одновременно производителей оборудования, проектировщиков инжиниринговых компаний, разработчиков программного обеспечения и заказчиков.

"Самый большой эффект конференции как раз в том, что заказчик-подрядчик-поставщик собираются в одном месте и обмениваются мнением. Решение многих вопросов и поиск общего знаменателя в совместной работе происходит уже в процессе конференции, — подчеркнул практическую направленность мероприятия Владимир Ножин, генеральный директор АО "Гипровостокнефть".

В числе актуальных тем, которые были затронуты за время работы площадки: техническое регулирование в области технологической инфраструктуры месторождений нефти, сбор и подготовка нефти с высоким меняющимся газосодержанием, блочно-модульные установки максимальной заводской готовности. И уже который год подряд в центре внимания тема цифровой трансформации. Весь второй день конференции был посвящен вопросам цифрового инжиниринга: от проектирования до строительства и эксплуатации, а также цифровизации объектов капитального строительства, созданию цифровых двойников объектов КС.

В этом году самарский симпозиум расширил рамки своей программы и участникам были представлены новые секции. Например, впервые была организована работа секции "Инжиниринг скважинных операций". Этот блок вызвал настолько большой интерес у представителей буровых и нефтяных компаний со всей страны, что зал едва вместил в себя всех желающих. Внимание традиционно уделялось и основным направлениям конференции: технологии и методы обустройства месторождений нефти; информационное моделирование; управление проектированием объектов капитального строительства.

На протяжении трех дней конференции работал выставочный комплекс, где компании-производители смогли продемонстрировать свои новейшие разработки. Большой новостью для всей отрасли стало создание нового ГОСТа по разработке нефтяных месторождений на суше. Над этим проектом несколько лет трудились в институте "Гипровостокнефть".

"Современные задачи требуют современных эффективных решений. — отметил важность данного события Федор Тепляков, заместитель генерального директора АО "Гипровостокнефть". — Мир не стоит на месте, а нефтедобывающая отрасль отличается повышенной волатильностью. Наша общая задача, которую мы решаем в ходе своей работы, — сделать процесс дешевле и экологичнее".

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Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

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