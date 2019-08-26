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Общество

Мечеть на Мехзаводе не прошла публичные слушания

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос о строительстве мечети в пос. Мехзавод не прошел публичные слушания. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии Самары.

Как следует из документа, на заявление Религиозного духовного управления мусульман Самарской области поступило 897 отрицательных мнения в письменной форме.

При этом как пояснил представитель религиозного фонда Управления мусульман Самарской области Талиб Хазрат, с 1997 г. на территории Мехзавода существует религиозное общество мусульман, которое  расположено оно на цокольном этаже пятиэтажного дома, что создает неудобства прихожанам и жителям дома. Особенно во время больших религиозных праздников.

Напомним, объект предлагалось расположить между ледовой ареной "Салют" и водонапорной башней на участке площадью 1 тыс. кв. метров.

Вопрос строительства мечети на Мехзаводе обсуждается около семи лет. Так, еще в 2012 г. существовали планы строительства религиозного объекта около стадиона "Салют". Но тогда до публичных слушаний обсуждение не дошло.

В 2017 г. публичные слушания по вопросу создания религиозной постройки проводились, однако по их результатам строить ее не было разрешено — жители проголосовали против.

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