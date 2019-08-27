Бухгалтера одной из тольяттинских фирм подозревают в мошенничестве на 1,1 млн рублей

В Тольятти сотрудники полиции задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили, что женщина, являясь бухгалтером одной из коммерческих фирм Автозаводского района, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием фиктивной накладной на поставку товара похитила 1,17 млн рублей.

В настоящее время следственным подразделением УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.