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Преступления Происшествия

Бухгалтера одной из тольяттинских фирм подозревают в мошенничестве на 1,1 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители установили, что женщина, являясь бухгалтером одной из коммерческих фирм Автозаводского района, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием фиктивной накладной на поставку товара похитила 1,17 млн рублей.

В настоящее время следственным подразделением УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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