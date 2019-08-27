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ВТБ повышает доступность услуг в цифровых каналах до 100% 

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие 2019 года ВТБ нарастил совокупный кредитный портфель в нашем регионе на 14% — до 115,1 млрд рублей, а портфель привлеченных средств корпоративных и частных клиентов превысил 101,6 миллиардов. Сегодня одной из главных задач банка является максимальное удовлетворение потребностей клиентов всех сегментов и цифровизация бизнеса. На пресс-конференции управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков рассказал о результатах работы подразделения за первое полугодие и приоритетных направлениях развития банка.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Объемы бизнеса банка в регионе продолжают расти. В первом полугодии наибольшую динамику показал кредитный портфель корпоративного направления, увеличившись с начала года на 17% — до 58,6 млрд рублей. На 53% вырос портфель банковских гарантий, составив 11,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за шесть месяцев 2019-го увеличился на 11% и составил 56,6 млрд рублей. Всего за погода банк выдал жителям региона более 20 тысяч кредитов на сумму 13,4 млрд рублей. Наиболее востребованными традиционно оказались ипотека и кредиты наличными.

Одним из важных направлений развития самарского подразделения ВТБ в этом году стало активное расширение сети банка. С января в регионе открылось уже три новых офиса — в Отрадном, Тольятти и жилом районе "Кошелев-проект". Теперь общее количество отделений ВТБ в Самарской области насчитывает 39 точек обслуживания.

"Это универсальные отделения, которые на единой площадке работают как с юридическими, так и с физическими лицами. Они появились именно в тех районах, где были больше всего необходимы населению. Также для нас очень важно, что офисы ВТБ есть на территории ключевых предприятий-партнеров, и мы намерены развивать это направление в дальнейшем, чтобы обеспечить быстрый и комфортный сервис для клиентов. Наша главная задача в рамках стратегии — стать банком первого выбора для населения и компаний", — отметил Максим Папков.

Второй глобальный для ВТБ тренд — развитие цифровых сервисов и интеграция диджитал-услуг в повседневную жизнь пользователей. Банк планирует, что к 2022 году 100% его продуктов будут доступны пользователям онлайн. Уже в этом году банк запустит виртуального мобильного оператора "ВТБ-Мобайл", а со следующего года клиенты увидят обновленное приложение ВТБ-Онлайн.

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