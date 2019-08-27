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Суды Происшествия

Чтобы не задавить котенка, пьяный водитель случайно протаранил гараж

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда, вынесенный водителю Сергею М. за пьяное вождение (ст. 264.1 УК РФ), Об этом сообщили в суде.

Как установил суд, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. 12 декабря 2017 г. ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишили водительских прав.

Несмотря на это, в дачном массиве под Тольятти автомобилист выпил, а после сел за руль своего ВАЗ-21120 и поехал в магазин.

"Увидел, что на дорогу выбежал котенок, попытался затормозить, но машину выкинуло с дороги, она врезалась в забор, протаранила ворота находившегося там гаража и повредила стоявший внутри автомобиль", — рассказал сам Сергей в зале суда Ставропольского района.

Поскольку после аварии машина Сергея перекрывала дачную дорогу, он перегнал ее на свой участок. А когда к нему приехали инспекторы ДПС, оформившие ДТП, он признался, что был пьян, и отказался от прохождения медосвидетельствования.

В итоге суд назначил мужчине 224 часа обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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