В Тольятти промышленный альпинист погиб, сорвавшись с 12 этажа

Во вторник, 27 августа, утром в одном из кварталов Автозаводского района, упав с высоты, погиб промышленный альпинист, сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

По словам очевидцев, ЧП произошло возле дома №20 по ул. Фрунзе. Мужчина занимался монтажными работами на высоте 12 этажа.

Предварительно, причиной случившегося называют обрыв страховочного троса. Он перетерся о козырек здания, и мужчина упал на асфальт с высоты 25-30 метров.

На месте работали сотрудники "скорой", однако врачам оставалось лишь констатировать смерть альпиниста от полученных травм.

Известно, что погибший 1986 года рождения. У него осталась жена и двое маленьких детей.