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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти промышленный альпинист погиб, сорвавшись с 12 этажа

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 августа, утром в одном из кварталов Автозаводского района, упав с высоты, погиб промышленный альпинист, сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

Фото: https://vk.com/patrul_tlt

По словам очевидцев, ЧП произошло возле дома №20 по ул. Фрунзе. Мужчина занимался монтажными работами на высоте 12 этажа.

Предварительно, причиной случившегося называют обрыв страховочного троса. Он перетерся о козырек здания, и мужчина упал на асфальт с высоты 25-30 метров.

На месте работали сотрудники "скорой", однако врачам оставалось лишь констатировать смерть альпиниста от полученных травм.

Известно, что погибший 1986 года рождения. У него осталась жена и двое маленьких детей.

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