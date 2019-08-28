Платная парковка в Самаре будет стоить от 15 руб. в час

В 2020 г. в исторической части Самары появятся платные парковки, пишет "Самарская газета" со ссылкой на главу департамента транспорта мэрии Самары Сергея Маркина. По его словам, базовый тариф составит 30 руб. в час. Ночью, то есть с 20:01 до 07:59, — 15 руб. в час. Стоимость парковки в Ленинском и Самарском районах будет отличаться. В первом она будет выше, так как здесь транспортная загруженность больше.

Уже известно, что платные парковки появятся вдоль набережной: на Волжском проспекте и на ул. Максима Горького, у драмтеатра, на площади Куйбышева, у бывшего дворца спорта ЦСК ВВС на ул. Молодогвардейской.

Также придется платить за стоянку на улицах Куйбышева, Фрунзе, Самарской, Вилоновской, Ульяновской, Молодогвардейской, Некрасовской, Льва Толстого, Алексея Толстого, Красноармейской, Садовой, Маяковского, Степана Разина, Ленинградской, Лесной, Ленинской, Агибалова, Спортивной, Урицкого, Осипенко и Мичурина.