Потерял контроль за скоростью: появились подробности ДТП со сгоревшим Lexus

ДТП на ул. Галактионовской в Самаре со сгоревшим Lexus, по предварительным данным, произошло по вине водителя, потерявшего "контроль за скоростью", и из-за этого въехавшего в столб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По информации полиции, авария с участием 40-летнего водителя произошла примерно в 4:00 28 августа.

Данных о пострадавших в ведомстве нет.

В Самаре внедорожник снес столб и сгорел В социальных сетях появилась информация о ДТП, произошедшем на пересечении улиц Галактионовской и Маяковского в Самаре.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, на фото, размещенных в соцсетях, видно, что Lexus врезался в опору ЛЭП рядом с пешеходным переходом. Удар был такой силы, что столб завалился и висит над тротуаром. Автомобиль выгорел почти полностью.