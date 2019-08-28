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Общество

В Самарской области с ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 часов 28 августа до 19 часов 29 августа в большинстве районов Самарской области прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха днем 11-16 С°, ночью 3-8 С°

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

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