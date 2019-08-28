В Самарской области с ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер

С 19 часов 28 августа до 19 часов 29 августа в большинстве районов Самарской области прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
Температура воздуха днем 11-16 С°, ночью 3-8 С°
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.