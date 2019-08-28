От отравления грибами умерили пять жителей Самарской области

В Самарское области зафиксировано пять летальных случаев после употребления в пищу грибов, пишет samara.aif.ru со ссылкой на врача-токсиколога отделения по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Самарской областной клинической больницы им. Середавина Петра Копылова.

По его медика, в настоящее время увеличилось количество больных с отравлениями грибами. "В 2018 г. было пролечено в нашем отделении 20 человек и ни одного летального случая. В этом году за 7,5 месяцев у нас было пролечено 24 человека и два случая с летальным исходом", — отмечает врач-токсиколог.

Также, по данным эксперта, от отравления грибами умерло два человека в Тольятти и один в Похвистнево.