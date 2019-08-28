Памятнику Александру Масленникову нашли новое место

О судьбе памятника Александру Масленникову, который ранее находился на территории бывшего завода им. Масленникова, 28 августа рассказала руководитель управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова в ходе прямого эфира с главой департамента градостроительства Сергеем Шановым.

По ее словам, памятник находится на хранении в департаменте городского хозяйства. Планируется в ближайшее время заключить двухлетний контракт на его установку.

"Одним из мест, которые рассматриваются для установки памятника, является небольшой сквер на пр. Масленникова, между улицами Скляренко и Мичурина. При решении этого вопроса мы будем советоваться с горожанами", - прокомментировала Елена Рыжкова.

Напомним, вопрос переноса памятника обсуждается уже несколько лет. В 2017 году сообщалось, что демонтаж может полностью разрушить монумент. Для его переноса необходимо будет изготовить специальную композитную форму для последующего воссоздания бюста Масленникова.