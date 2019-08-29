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Общество

В самарском метро появятся указатели на английском языке

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Станции и вагоны самарского метрополитена оборудуют информационными указателями на английском языке. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Не позднее 1 июля 2020 г. на английский язык должны перевести схемы линий метрополитена с названиями станций и правила пользования подземным общественным транспортом, расположенные в вагонах.

На станциях на английском продублируют их названия, схемы линий метрополитена с названиями станций, правила пользования подземным общественным транспортом, карту Самары, указатели выходов со станции, информацию о стоимости проезда, информацию о графике работы метро.

Информацию о поломке эскалатора или другого оборудования станции также должны будут дублировать на английском языке.

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