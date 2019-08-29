Во время учений в Самарской области построили понтонный мост через Волгу

В Самарской области 29 августа состоялся один из ключевых этапов масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, проводимых на территории ЦВО под руководством заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. За учениями, которые прошли у Октябрьска, наблюдали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Задача учений - обеспечить техническое прикрытие железнодорожного направления Иркутск - Абакан - Омск - Екатеринбург - Самара - Оренбург протяженностью 5800 км для выполнения снабженческих и мобилизационных перевозок.

Во время учений инженерные подразделения сухопутных войск организовали наведение уникальной комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы в районе Октябрьска, общая протяженность плавучего моста составила около 3 км.

Движение по наплавным мостам было открыто одновременно на Енисее у Абакана, на реке Ишим в Тюменской области и на Оке в районе Коломны.

Всего через Волгу по комбинированной наплавной понтонно-мостовой переправе у Октябрьска перевели пять железнодорожных составов, в том числе бронепоезд железнодорожных войск, пожарный состав, поезда с техникой, личным составом соединений и частей Центрального военного округа и грузами специального назначения и автомобильную колонну - около 100 автомобилей.

При этом действия специалистов инженерных войск осложнялись огнем противника и налетами диверсионных групп на быстроходных лодках и гражданских плавсредствах.

Также во время учений по дну Волги проложили подключенный к федеральному магистральному топливопроводу полевой разборный трубопровод нового поколения общей протяженностью 2,3 км с пропускной способностью до 1,5 тыс. т в сутки. Трубопровод таких характеристик проложен впервые.

Вместе с тем речные суда заправляли горючим с использованием принятого на снабжение в 2019 г. уникального беспричального заправщика кораблей на рейде БЗКР-100Э, который позволяет заправлять корабли на расстоянии до 1 200 м от линии берега.

Подводя итоги очередного этапа учений, Дмитрий Булгаков отметил: "Войска с поставленными задачами справились. Начальник Генерального штаба дал нам высокую оценку". Уникальность и важность этих учений, по мнению замминистра, заключаются в том, что в одно и то же время на всем протяжении от Абакана до Коломны были введены в строй мосты на водных барьерах и одновременно пошли эшелоны.

"Это очень важно при выполнении задач по перегруппировки войск, - подчеркнул Дмитрий Булгаков. - Кроме железнодорожных наплавных мостов, которые мы делали через водные преграды, одновременно наводились автомобильные мосты, тем самым обеспечивая стопроцентный пропуск войск".

Также Дмитрий Булгаков отметил полное взаимодействие в ходе подготовки учений как с региональными властями, так и с различными гражданскими службами.

Оценивая подготовку и проведение учений на территории Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что все те этапы, которые уже пройдены, говорят о том, что с военными было налажено тесное взаимодействие и на региональном, и на муниципальном уровне. "Командующим учений это уже было отмечено как практически образцовое взаимодействие при подготовке и проведению учений. Я доволен тем, что учения состоялись в Самарской области, что все цели достигнуты и сегодня уже можно говорить, что успешное завершение учений будет способствовать укреплению наших Вооруженных Сил и отладке взаимодействия по обороне в том числе и Самарской области", - резюмировал глава региона.