Самара вошла в ТОП-10 городов РФ, из которых жители хотят уехать

Самара занимает 9-ю строчку рейтинга городов РФ, из которых жители хотят уехать.

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market, больше всех хотят сменить постоянное место жительства жители: Екатеринбурга, Саратова и Брянска.

Респондентам задавали три вопроса: скажите, Вам нравится Ваш город? Вы хотите сменить постоянное место жительство? В какой город Вы хотите переехать?

Большинство россиян хотят переехать в: Москву (68%), Санкт-Петербург (13%), Краснодар (8%), Сочи (6%), Симферополь (4%) и Геленджик (1%). При этом 73% опрошенным россиян нравится их город.