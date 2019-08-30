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Самара вошла в ТОП-10 городов РФ, из которых жители хотят уехать Самара 11-я в рейтинге городов РФ по уровню медицинского обслуживания Районные больницы и бригады "скорой" будут отправлять ЭКГ в областной кардиодипансер Ночью 30 августа в Самарскую область придут заморозки Во время учений в Самарской области построили понтонный мост через Волгу

Общество

Самара вошла в ТОП-10 городов РФ, из которых жители хотят уехать

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара занимает 9-ю строчку рейтинга городов РФ, из которых жители хотят уехать.

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market, больше всех хотят сменить постоянное место жительства жители: Екатеринбурга, Саратова и Брянска.

Респондентам задавали три вопроса: скажите, Вам нравится Ваш город? Вы хотите сменить постоянное место жительство? В какой город Вы хотите переехать?

Большинство россиян хотят переехать в: Москву (68%), Санкт-Петербург (13%), Краснодар (8%), Сочи (6%), Симферополь (4%) и Геленджик (1%). При этом 73% опрошенным россиян нравится их город.

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