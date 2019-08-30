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Общество

В ближайшие ночи в Самарской области обещают заморозки

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 31 августа по 2 сентября пройдут ночные заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По ночам местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0 ...-2°С.

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