В ближайшие ночи в Самарской области обещают заморозки

В Самарской области с 31 августа по 2 сентября пройдут ночные заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
По ночам местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0 ...-2°С.
В Самарской области с 31 августа по 2 сентября пройдут ночные заморозки. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
По ночам местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0 ...-2°С.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.